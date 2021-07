Torino, Lukic esalta Juric: «È un grande, ha portato entusiasmo»

Il centrocampista del Torino Sasa Lukic ha parlato dei primi giorni di lavoro con Ivan Juric in panchina

Sasa Lukic, centrocampista del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato Ivan Juric, neo allenatore della squadra granata.

JURIC – «Posso raccontare che prima di cominciare il ritiro ho telefonato ai miei compagni di nazionale che avevano già lavorato con il tecnico, sia al Verona sia al Genoa. Tutti mi hanno raccontato di quanto fosse un grande allenatore. Dopo queste prime settimane di ritiro insieme, in effetti, posso confermarlo: Juric è davvero un grande, è molto preparato e con un’esperienza che ci servirà molto. E la sua mano già si vede. Sin dal primo giorno che ci ha parlato ci ha contagiato con il suo entusiasmo, portando una nuova energia. Abbiamo immediatamente visto la sua impronta, ha subito messo le cose a posto. Ci sta indicando una strada che dobbiamo seguire: il compito di noi calciatori adesso è solamente di stare zitti, di allenarci e ascoltarlo in tutto».

CRESCITA – «Ogni stagione provo ad aggiungere qualcosa, cercando di migliorarmi. Ad esempio, l’anno scorso ero partito molto bene, proprio come volevo. Poi ho dovuto fare i conti con il Covid che mi ha tenuto fermo per tre settimane e, purtroppo, una volta guarito non sono riuscito a ritornare sugli stessi livelli del girone di andata. Mi è dispiaciuto tanto, perché avevo iniziato una stagione molto importante, come l’avevo sempre sognata. Però ho sempre lavorato al massimo. Speriamo di riuscire a fare una bella stagione».