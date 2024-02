Torino Okereke: «Hobby? Mi piace dormire, il riposo è importante»

Le prime parole di David Okereke, neo attaccante del Torino, da calciatore granata: «Qui per conquistare la nazionale»

David Okereke, nuovo attaccante del Torino, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’arrivo in granata. Di seguito le sue parole.

OPPORTUNITA’ – «Per me è un’opportunità importante per la mia carriera, perché è un contesto diverso rispetto a dove sono stato fino adesso. Sono pronto a dare tutto».

OBIETTIVO NAZIONALE – «Vedo i nigeriani che hanno giocato qui e sono andati in Nazionale. È il mio sogno, sarebbe un passo avanti per me».

COSA SI PORTA DIETRO DAL PASSATO – «In Belgio ero piccolo, sono cresciuto come giocatore e come uomo, ora sono maturato e voglio crescere ancora».

CAMPIONATO ITALIANO – «Tatticamente è il più difficile, i dettagli fanno la differenza, in tanti fanno fatica qui».

HA GIOCATO IN TUTTE LE CATEGORIE IN ITALIA – «Nella vita si fa uno step dopo l’altro, ho imparato in D, in C e in B. Adesso spero di fare bene al Torino».

CARATTERISTICHE – «La mia profondità, ho visto altre partite del Torino e spero di aiutate la squadra. Ho parlato con Meite ed era più felice di me. Mi ha parlato bene della piazza e dei tifosi, per me è stato facile decidere».

HOBBY – «Mi piace dormire, è importante riposare il corpo e prendersi cura di se stessi. Poi gioco tanto alla Play e leggo».

SCELTA DEL NUMERO – «Volevo il 17 o il 77, non c’erano e ho chiamato mio fratello, allora ho scelto il 21».