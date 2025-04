Torino, Gineitis l’uomo della provvidenza per Vanoli: tris dalla panchina per lui – le pagelle

Torino, le pagelle dei granata nel pareggio in trasferta contro la Lazio: Gineitis sempre decisivo quando parte dalla panchina, Lazaro non convince

Gineitis sempre più l’uomo della provvidenza per il Torino: dopo i gol da subentrato contro Firenze e Milan, il centrocampista lituano si conferma anche contro la Lazio, mettendo a segno la rete del pari all’Olimpico. Di seguito la sua pagella con quella di Vanoli e Lazaro, il peggiore in campo per la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Vanoli 6.5: «Toro giusto per un’ora, anche se tradito dai tenori offensivi sottotono. Ricorre al 4-4-2, dentro Gineitis: la mossa vale il punto».

IL MIGLIORE – Gineitis 7: «È ormai l’uomo della provvidenza. Terzo gol in A, fa centro per la terza volta subentrando dalla panchina (come a Firenze e col Milan)».

IL PEGGIORE – Lazaro 5: «Il motore gira poco, sarà colpa di un infortunio che ha lasciato qualche scoria. Finisce col fare una gara anonima».