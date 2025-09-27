Torino, Baroni in conferenza: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo...»

Torino, parla Baroni: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo…». Le sue dichiarazioni

Marco Baroni, allenatore del Torino, introdurrà la sfida contro il Parma, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 18.30. Ecco come è andato l’incontro con la stampa nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino:

TAPPA FONDAMENTALE? – «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Il Parma merita più punti di quelli che ha, è un campo difficile e ci stiamo preparando bene»

AMICHEVOLE – «E’ servita a dare minutaggio a chi ne aveva avuto poco, in Coppa è stata una partita importante per crescere. Erano delle verifiche, ma io guardo i giocatori ogni giorno e ribadisco la fiducia in ognuno di loro. Ogni allenamento è un’opportunità di crescita»

POST PISA – «Fa parte dei momenti e della crescita sotto tutti gli aspetti. In alcune situazioni, specialmente vicino all’area avversaria, c’è stata troppa frenesia e qualche personalismo, che dobbiamo levare: il Toro deve lavorare di squadra. E’ l’aspetto principale»

MODULI – «Non sono uno che ama cambiare o variare. Ci sono momenti, durante le costruzioni di una squadra, in cui è fondamentale trovare equilibrio e compattezza. Non è che abbiamo cambiato, non torno indietro parlando del ritiro e di chi c’era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi. Abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un’identità forte di squadra e che faccia pressione, che vada forte sull’uomo. Non è un sistema di gioco, ma dobbiamo trovare l’energia»

ENTUSIASMO – «Mi nutro di energia e di entusiasmo, ogni giorno. Se dovessi arrivare in spogliatoio e non li sentissi, dovrei fare un’altra cosa. Ogni squadra deve avere entusiasmo, è la parte più importante, specialmente quando vuoi crescere. Dobbiamo avere una linea che salga, a volte ci sono delle cadute ma non deve intervenire nel processo. A volte alcune situazioni ti rafforzano: la vita ci mette di fronte difficoltà, che devono tramutarsi in opportunità. Credo che sia fondamentale prendere la vittoria, così come con lo stesso equilibrio che dobbiamo avere durante la settimana»