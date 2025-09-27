Hanno Detto
Torino, Baroni in conferenza: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo…»
Torino, parla Baroni: «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Sul modulo…». Le sue dichiarazioni
Marco Baroni, allenatore del Torino, introdurrà la sfida contro il Parma, valida per la quinta giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 18.30. Ecco come è andato l’incontro con la stampa nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino:
TAPPA FONDAMENTALE? – «Tutte le tappe sono fondamentali, in A non esistono gare facili. Il Parma merita più punti di quelli che ha, è un campo difficile e ci stiamo preparando bene»
AMICHEVOLE – «E’ servita a dare minutaggio a chi ne aveva avuto poco, in Coppa è stata una partita importante per crescere. Erano delle verifiche, ma io guardo i giocatori ogni giorno e ribadisco la fiducia in ognuno di loro. Ogni allenamento è un’opportunità di crescita»
POST PISA – «Fa parte dei momenti e della crescita sotto tutti gli aspetti. In alcune situazioni, specialmente vicino all’area avversaria, c’è stata troppa frenesia e qualche personalismo, che dobbiamo levare: il Toro deve lavorare di squadra. E’ l’aspetto principale»
MODULI – «Non sono uno che ama cambiare o variare. Ci sono momenti, durante le costruzioni di una squadra, in cui è fondamentale trovare equilibrio e compattezza. Non è che abbiamo cambiato, non torno indietro parlando del ritiro e di chi c’era e di chi è andato via, anche perché non voglio ripetermi. Abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un’identità forte di squadra e che faccia pressione, che vada forte sull’uomo. Non è un sistema di gioco, ma dobbiamo trovare l’energia»
ENTUSIASMO – «Mi nutro di energia e di entusiasmo, ogni giorno. Se dovessi arrivare in spogliatoio e non li sentissi, dovrei fare un’altra cosa. Ogni squadra deve avere entusiasmo, è la parte più importante, specialmente quando vuoi crescere. Dobbiamo avere una linea che salga, a volte ci sono delle cadute ma non deve intervenire nel processo. A volte alcune situazioni ti rafforzano: la vita ci mette di fronte difficoltà, che devono tramutarsi in opportunità. Credo che sia fondamentale prendere la vittoria, così come con lo stesso equilibrio che dobbiamo avere durante la settimana»
Milan, Allegri in conferenza: «Abbiamo recuperato Leao che sarà tra i convocati. Tifosi? Non si devono fidare di me, ma…»
Napoli, De Laurentiis non ha dubbi: «Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Conceicao? Ha avuto un problemino, vediamo domani. Cambiaso? Potenzialmente è un giocatore da miglior club al mondo»
Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 2025/26...