Torino, per la gara col Genoa Mazzarri punta…sugli ex!

Torino, la gara col Genoa diventa fondamentale. Mazzarri si affida ai quattro ex della sfida: Ansaldi, Izzo, Laxalt e Rincon

La gara di Genova per il Torino potrebbe rappresentare un momento importantissimo della stagione. Vincere vorrebbe dire rilanciarsi, perdere significherebbe sprofondare ancora di più nelle zone basse della classifica.

La Gazzetta dello Sport analizza come nella squadra di Mazzarri siano tanti gli ex della partita, giocatori sul quale il tecnico punta molto. Izzo, Ansaldi, Laxalt e Rincon. Il tecnico granata si affiderà a loro per lo scalpo del Grifone.