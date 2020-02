Torino Primavera, Sesia amaro: «Gara condizionata dagli errori arbitrali»

Torino Primavera, Sesia amaro dopo la sconfitta contro la Fiorentina: «Gara condizionata dall’errore arbitrale sul gol di Singo»

Commento amaro per Marco Sesia, tecnico della Primavera del Torino, a margine della sconfitta di misura contro la Fiorentina. «Purtroppo la partita è stata fortemente condizionata dall’errore dell’assistente che ha annullato il gol di Singo, che era in posizione regolare di almeno quattro o cinque metri. A quel punto, fossimo passati in vantaggio, sarebbe cambiato tutto».

Ha quindi proseguito. «Ho fatto comunque i complimenti ai ragazzi, perché hanno subito pochissimo e si sono messi nella condizione per segnare almeno tre o quattro volte. Adesso andiamo avanti compatti e uniti per raggiungere l’obiettivo salvezza».