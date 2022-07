Torino, Ricci: «Obiettivi? Più gol e più assist»

Torino le parole di Samuele Ricci: «Ho sentito subito la fiducia da parte della società e del mister, oltre a quella dei tifosi»

Samuele Ricci ha parlato con TMW dopo l’amichevole vinta con un netto 3-0 contro i campioni di Turchia del Trabzonspor. Di seguito le sue parole.

RITIRO – «Mi sto trovando benissimo, esattamente come quando sono arrivato l’anno scorso. Ho sentito subito la fiducia da parte della società e del mister, oltre a quella dei tifosi, che ci seguono tanto e ovunque. Puntiamo a fare un bel campionato».

CENTROCAMPO – «Ognuno ha il suo modo di giocare, tutti abbiamo i nostri punti forti e quelli deboli. Ma l’importante è trovarsi bene dentro e fuori dal campo, entrambi sono ragazzi molto tranquilli. Io penso a fare ciò che mi chiede il mister».

NAZIONALE – «É stata una bellissima cosa, la convocazione in Nazionale è stata emozionante. Ma ora il primo obiettivo che ho è fare bene con il Toro: voglio crescere qui in granata, se poi arriverà un’altra chance in azzurra ben venga».