Torino, ora Belotti aspetta Juric: il motivo

Il rinnovo di Belotti con il Torino è ancora da valutare: il Gallo non ha sciolto le riserve e attende aspettare Juric

Belotti non ha ancora sciolto le riserve sul suo rinnovo con il Torino. Il Gallo attende aspettare l’incontro tra Juric e la società per capire le ambizioni e i progetti dei granata.

Soltanto li capirà il da farsi e se restare o meno a Torino. Le idee del tecnico e dell’attaccante sono le stesse, lottare per portare in Europa il Torino, ma per farlo serve una serie di investimenti oculati. Intanto gli interessi nei confronti di Belotti non mancano con Napoli, Fiorentina, Roma e Milan alla finestra. Lo scrive Tuttosport.