Festa Scudetto, Ibra: «Milano non è Milan, l’Italia è Milan» – VIDEO

Ibrahimovic arringa la folla con il discorso Scudetto davanti a 10 mila tifosi ad attenderli a Casa Milan

Di ritorno da Reggio Emilia, il Milan è stato accolto da 10 mila persone a Casa Milan per continuare la festa Scudetto. Ad arringare la folla ci ha pensato Ibra con il suo discorso ai tifosi rossoneri presenti. Le sue dichiarazioni:

Queste le sue parole rivolte ai 10 mila tifosi radunatosi nella notte: «Vogliamo ringraziare tutti i tifosi, dal nostro cuore: grazie per questo anno. Senza di voi non era possibile. Ho una cosa da dire: Milano non è Milan, l’Italia è Milan! Forza Milan sempre!».