Torino Roma, parla Massara: «Mercato? Ci sono ancora 15 giorni. Gasperini? Il percorso è comune e condiviso sempre»

Torino Roma, Massara svela: «Mercato? Ci sono ancora 15 giorni. Gasperini? Il percorso è comune e condiviso sempre»

Per il match delle 18 valido per la 21ª giornata di Serie A si affrontano il Torino di Baroni e la Roma guidata da Gasperini, in una sfida che può pesare sulla corsa europea di entrambe le squadre.

Nel prepartita, il direttore sportivo giallorosso Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, presentando la gara e soffermandosi soprattutto sui temi di mercato che stanno animando queste ultime settimane.

PAROLE – «Nuovi acquisti? Sono due ragazzi forti, chiaramente molto diversi nel percorso. Uno è un giovane talento su cui c’erano molte square, l’altro è uno di livello internazionale che ci darà un grande contributo nell’immediato»

MERCATO – «Ci sono ancora 15 giorni di mercato e vedremo quali opportunità si presenteranno, cercheremo di farci trovare pronti ma vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime due settimane. Gasperini? Il percorso è comune e condiviso sempre, ci confrontiamo quotidianamente per costruire una Roma forte e che possa durare nel tempo. Valuteremo in queste ultime giornate se ci saranno per qualche ragazzo che ha avuto meno spazio l’opportunità di uscire, oppure per qualcuno che non ha avuto l’impatto che speravamo.»

FERGUSON E ZIRKZEE – «Ferguson è un ragazzo che sta crescendo tanto, è arrivato da una stagione in cui ha giocato poco e ha dato una grande mano nelle ultime partite, peccato che si sia infortunato ma contiamo certamente su di lui. Zirkzee? Il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta il discorso nelle ultime settimane e non l’ha più riaperto»

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

