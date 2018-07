L’esterno offensivo del Torino Iago Falquè è finito nel mirino del Leicester che sta cercando il sostituto di Mahrez.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di mercato il Leicester City ha messo nel mirino l’esterno del Torino, Iago Falquè. Il club inglese è, difatti, in cerca di un sostituto di Riyad Mahrez, trasferitosi al Manchester City per 70 milioni di euro. Iago Falquè sarebbe, dunque, un obiettivo del Leicester che presto potrebbe presentare un’offerta al Torino cercando di battere la concorrenza di alcune società già sulle tracce del giocatore classe 1990. I Granata per far partire lo spagnolo chiedono una cifra vicina ai 20 milioni di euro.