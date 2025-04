Torino Udinese, Graziani: «I granata devono vincere. Vanoli ha tante qualità, ecco quali. Bruno Pizzul capì subito che avrei fatto una bella carriera»

Torino Udinese, parla il doppio ex Graziani: «I granata devono vincere. Vanoli ha tante qualità, ecco quali. Bruno Pizzul capì subito che…». Le parole

Al Torino ha fatto la storia, vincendo lo scudetto del 1976. All’Udinese ha poi giocato, con la consueta generosità. Francesco Graziani è il doppio ex della sfida del pranzo di Pasquetta (fischio d’inizio ore 14.30). Ecco la sue parole al Corriere della Sera.



TORINO-UDINESE – «Il Toro deve tornare alla vittoria, mettendoci cuore e testa come ha fatto ultimamente».

LA VISITA AL FILADELFIA PRIMA DEL DERBY – «L’ambente era sereno, anche se in quel momento la squadra attraversava un periodo di alti e bassi. Ho notato un ottimo feeling tra allenatore e giocatori. Io ho solo ricordato allo spogliatoio che il Toro ha un popolo e una storia importanti, lo spirito granata non deve mai mancare».

GLI STESSI CONCETTI DI VANOLI – «Assolutamente sì, del resto ha capito tutto della piazza. Si è integrato molto bene, è un allenatore sanguigno, uno da Toro, ma sa anche essere riflessivo. Poi dialoga bene con i calciatori, il rispetto tra di loro è reciproco».

LA COPPA PIZZUL – «Ho conosciuto Bruno dal punto di vista lavorativo e umano. Quando giocavo a Udine, andavamo a mangiare insieme. Mi disse che vedendomi per la prima volta giocare, ai tempi di un Monza-Arezzo, capì immediatamente che avrei fatto strada».