Torino: UFFICIALE Miranchuk in prestito dall’Atalanta

Miranchuk è ufficialmente un nuovo calciatore del Torino: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto

Miranchuk è un nuovo calciatore del Torino. Di seguito il comunicato del club granata.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Atalanta Bergamasca Calcio – a titolo temporaneo con l’opzione per l’acquisto definitivo – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alexey Miranchuk.

Miranchuk è nato a Slavjansk-na-Kubani, in Russia, il 17 ottobre 1995. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Spartak Mosca e poi nella Lokomotiv Mosca, con quest’ultima squadra ha esordito a 17 anni nel massimo campionato russo. In otto stagioni ha disputato 228 partite e segnato 43 gol, vincendo un campionato, tre coppe nazionali ed una Supercoppa di Russia. Nel 2020 il suo approdo in Italia, con l’Atalanta, e uno score di 56 presenze e 9 gol tra Serie A, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Per Miranchuk anche 20 partite e 1 gol nell’Under 21 della Russia e 41 presenze e 6 reti con la Nazionale maggiore.

Tutta la Società accoglie Alexey Miranchuk con un cordiale benvenuto a Torino: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».