Un rinforzo per il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno chiuso l’acquisto di Diego Laxalt dal Milan

Il Torino non ha ottenuto la qualificazione ai gironi di Europa League ma si ‘consola’ con il mercato. Primo colpo di Cairo che ha trovato l’accordo con il Milan per l’acquisto di Diego Laxalt.

Il giocatore arriva in prestito oneroso a 500mila euro con diritto di riscatto a 11,5 milioni. Stamattina alle 10 visite mediche a Torino, poi lo spostamento presso la sede del Toro per le firme e infine il primo allenamento con Mazzarri. Il giocatore potrebbe anche essere convocato per la gara con l’Atalanta.