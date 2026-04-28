Torneo delle Regioni 2026, Piemonte Valle d’Aosta fa l’en plein! 4 su 4 ai quarti per il calcio a 5: ecco come sono andati i gironi

Il Piemonte Valle d’Aosta firma un risultato di grande prestigio al Torneo delle Regioni di calcio a 5 giovanile e femminile: tutte e quattro le rappresentative regionali hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale. Un en plein importante per il movimento, capace di portare avanti le selezioni Under 19, Under 17, Under 15 e femminile nella manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nel Lazio. Dopo la terza e ultima giornata dei gironi, il quadro delle qualificate è ormai definito: delle 72 rappresentative al via, restano in corsa 32 squadre, pronte a giocarsi il passaggio del turno nella fase a eliminazione diretta.

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Torneo delle Regioni, il Piemonte VdA tra le protagoniste assolute

Il dato del Piemonte VdA assume ancora più valore perché condiviso soltanto con altre realtà di primo piano come Calabria e Lazio, anche loro capaci di qualificare tutte le proprie selezioni. La terza giornata ha regalato equilibrio, sorprese e risultati maturati spesso negli ultimi minuti, confermando il livello competitivo del torneo. In corsa restano 14 regioni, segnale della crescita generale del futsal giovanile italiano. Nel femminile avanzano, oltre al Piemonte Valle d’Aosta, anche Lazio, Veneto, Toscana, Lombardia, Calabria, Sardegna e Abruzzo. Tra le marcatrici spiccano Sara Manca della Sardegna, con sei reti, Federica De Sarro della Calabria e Benedetta Gorrasi della Campania, entrambe a quota cinque.

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Torneo delle Regioni, quarti il 29 aprile e finali il 1 maggio

Anche nelle categorie maschili il torneo è entrato nella fase più intensa. Nell’Under 17, dove solo Lazio ed Emilia Romagna hanno avuto un percorso più lineare, il Piemonte VdA ha strappato il pass insieme a Basilicata, Calabria, Marche, Puglia e Toscana. Nell’Under 15, invece, la selezione piemontese-valdostana si è aggiunta a Basilicata, Calabria, Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Puglia e Sicilia. I sorteggi dei quarti sono fissati per il 28 aprile alle 10.30, in diretta sulla pagina Facebook del Comitato Lazio FIGC-LND. Le gare a eliminazione diretta saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. Il calendario prevede i quarti il 29 aprile, le semifinali il 30 aprile e le finali il 1 maggio.