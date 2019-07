Toro, anche Damascan ai saluti, per lui un futuro in Olanda

In attesa di chiudere i primi colpi in entrata, il Toro opera in uscita, e l’attaccante moldavo Damascan lascerà i granata dopo un solo anno

Dopo una sola stagione, un’apparizione da tre minuti contro il Cagliari,e l’avventura di Vitalie Damascan al Toro è arrivata al capolinea. Il centravanti moldavo, arrivato con grande speranze in Italia, non è mai riuscito a lasciare il segno, nemmeno nelle partite disputate con la Primavera granata. La società ha creduto molto nelle possibilità di questo attaccante che in patria è ritenuto la più grande promessa del calcio moldavo, ma ora i suoi progressi verranno valutati altrove.

Damascan è finito nel mirino di diverse società di Serie B in Italia, il Pisa su tutte. Il moldavo sarebbe potuto rientrare nell’operazione per portare il portiere Gori in granata, ma nelle ultime ore la situazione è cambiata. Secondo fonti olandesi il Toro avrebbe infatti trovato l’accordo per il trasferimento di Damascan al Fortuna Sittard, sulle basi di un prestito con diritto di riscatto fissato a più di un milione di euro. Il Toro ha però voluto mantenere il controllo sul giocatore, e si è riservato il diritto di controriscatto, nel caso in cui il talento del moldavo dovesse finalmente sbocciare. La trattativa è a buon punto, e i prossimi giorni potrebbero sancire l’ufficialità del trasferimento.

Un campionato come l’Eredivisie, dove molti giovani attaccanti si sono affermati, potrebbe essere il torneo ideale per il rilancio di Damascan, o almeno è quello che si augura il Toro, ancora convinto che il ragazzo abbia stoffa.