Toro-Bruno Peres, ci siamo: c’è l’accordo con l’entourage si aspetta quello del brasiliano

Dopo il rilancio per l’ingaggio di Bruno Peres ora è il suo staff a voler riallacciare i rapporti. Intanto la Roma prende Santon e lo mette alla porta

Dopo un periodo che sembrava potesse far naufragare definitivamente la trattativa, Bruno Peres ed il Torino sono di nuovo vicini. Le due società avevano trovato immediatamente l’accordo per il ritorno del giocatore sotto la Mole e lui allo stesso modo ha dimostrato di gradire l’ipotesi di far ritorno in un ambiente familiare per rilanciarsi. Un susseguirsi di fumate grigie, tendenti al nero, facevano supporre il finale infelice della trattativa ma, con il passare dei giorni, è tornato a splendere il sereno. L’ingaggio è stato lo scoglio che ha rischiato di far arenare l’accordo tra l’ex Santos e il Torino, ma con lo sforzo dei granata, che hanno alzato l’offerta a quasi due milioni compresi bonus, adesso manca solamente il benestare del calciatore.

L’entourage del calciatore ha riallacciato i rapporti con il Toro, trovando un accordo definitivo tra le due parti. La palla passa a Bruno Peres, incaricato di mettere la parola fine a questa telenovela estiva. Direttamente da Roma arrivano segnali inequivocabili: i giallorossi hanno chiuso l’accordo con l’Inter per Nainggolan in cambio di una parte cash più Zaniolo e Santon. Proprio il terzino italiano sarà chiamato a sostituire Bruno Peres pronto a vestire la maglia granata. I dettagli, da confermare, dell’affare dovrebbero essere: trasferimento da 1 milione di prestito oneroso, riscatto fissato a 7 che diventa obbligatorio alla 25ª presenza e stipendio da quasi 2 milioni l’anno compresi bonus. Tutto apparecchiato, manca il sì di Peres.