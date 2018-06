Toro, ribaltone in difesa: Verissimo più vicino, si allontana Bruno Peres?

Il Toro è al lavoro per sistemare il reparto difensivo con più trattative destinate a chiudersi nelle prossime ore, soprattutto quelle per Verissimo e Bruno Peres

Settimana cruciale per il mercato del Toro. Petrachi è al lavoro su diversi tavoli di trattative e vorrebbe che trovassero la loro felice conclusione entro la fine di giugno. Il reparto che verrà più colpito dai nuovi innesti è sicuramente quello arretrato, anello debole della travagliata stagione granata. Dopo il rinnovo di un anno di Moretti, la società di via Arcivescovado è al lavoro per ultimare gli ultimi acquisti. L’affare più vicino a concretizzarsi è quello del brasiliano Verissimo. Sul centrale brasiliano negli ultimi giorni era piombato prepotentemente anche il Lione, arrivato ad offrire 9 milioni di euro al Santos. Sembrava dunque che il club francese fosse passato in netto vantaggio nella corsa al giocatore, ma la volontà del giocatore sta facendo la differenza. Un aiuto, in questo senso, è arrivato anche dal presidente della società brasiliana che ha chiarito lo stato attuale della trattativa, dicendo che vorrebbero chiudere l’affare entro mercoledì. Con il Torino adesso in vantaggio rispetto alla concorrenza.

Tutt’altra storia invece per Bruno Peres. Il brasiliano è un pallino di Mazzarri che lo vuole a tutti i costi ma l’affare si sarebbe complicato ulteriormente. L’accordo con la Roma è stato trovato: un milione per il prestito oneroso con riscatto obbligatorio alla venticinquesima presenza fissato a sette milioni. Rimane da trovare un’intesa economica con il giocatore, che in giallorosso percepisce 1,7 milioni netti con la possibilità di arrivare a 2,2 milioni in caso di piazzamento in Champions. I granata propongono invece 1,5 milioni netti con bonus legati alla qualificazione in Europa League. Un accordo tra le parti non è ancora stato trovato ed al momento la Roma non sembrerebbe intenzionata a colmare la differenza almeno per la prossima stagione. Da registrare, però, il forte interessamento del Besiktas, che ha chiamato l’entourage del terzino offrendogli un compenso economico più alto di quello granata. Il giocatore preferirebbe, ovviamente, giocare in Italia piuttosto che in un campionato meno competitivo come quello turco, ma la ricchezza del Besiktas potrebbe far vacillare il giocatore…