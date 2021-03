Torregrossa racconta: «Passare dal Brescia alla Sampdoria non è stato facile»

Ernesto Torregrossa, attaccante della Sampdoria, ha percorso i punti salienti della sua carriera: dagli esordi al suo arrivo in blucerchiato

Ernesto Torregrossa ricorda il passato. L’attaccante della Sampdoria, intervistato dai canali ufficiali del Lumezzane, ha ripercorso la sua carriera: dagli inizi nel club lombardo fino al suo arrivo in maglia blucerchiata.

SAMPDORIA – «Passaggio dal Brescia non è stato facile, non per la Sampdoria, ma per il Brescia… dopo quattro anni, anche come capitano, non è stato facile. Alcune situazioni mi hanno portato a cambiare squadra, ma anche per la mia carriera professionale essere comprato da una squadra così importante è stata una soddisfazione. Devo recuperare, per giocare e fare dei gol. Ancora non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e proveremo a farlo il primo possibile».