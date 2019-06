Torreira Milan, le parole del centrocampista gelano i rossoneri: ecco cosa ha detto durante la conferensta stampa con l’Uruguay

Lucas Torreira gela il Milan. Il centrocampista ex Samp ha così spiazzato tutti, in conferenza stampa con l’Uruguay: «Milan? Non mi ha chiamato nessuno, sono felice all’Arsenal».

«Non sono a conoscenza di un interesse del Milan. Nessuno mi ha chiamato. Oggi gioco in Premier League e sono felice di far parte dell’Arsenal: ma ora sto pensando solo alla squadra. Sono felice di essere a Londra».