Torreira: «Vogliamo portare la Fiorentina dove merita, in cima»

Lucas Torreira ha fissato tramite un post social l’obiettivo comune per la Fiorentina per il prossimo anno: le sue parole

Lucas Torreira ha postato sui social una foto, fissando l’obiettivo comune della Fiorentina.

FIORENTINA – «Un peccato non aver ottenuto la vittoria, ma il pareggio è importante. C’è molto da migliorare, vogliamo portare la nostra squadra dove merita, in cima. Ultima partita di un anno molto importante per me. Sono arrivato nella mia nuova casa e sono molto felice. Grazie all’istituzione, ai miei compagni e ai tifosi per avermi accolto a braccia aperte, Questo è solo l’inizio. Buone Feste a tutti! Forza Viola!».