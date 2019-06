Torres, bomber rigenerato in Giappone: che doppietta! – VIDEO

Torres, il bomber rigenerato: che doppietta in Giappone nel Sagan Tosu dopo l’addio all’Atletico Madrid!

Aria d’Oriente. La inspira a pieni polmoni e gonfia la rete come nei giorni migliori, Fernando Torres. Il “Nino” che ha lasciato l’Atletico Madrid per volare in Giappone ed indossare al casacca del Sagan Tosu in J League.

Una maglia con cui segna a raffica. Come dimostra la doppietta messa a referto nell’ultima gara di campionato. A conferma che, esaurita la sua carriera di alto livello in Europa, i nuovi stimoli raccolti con un’esperienza all’altro capo del mondo stanno dando i propri benefici.