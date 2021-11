Torricelli: «Juve, si deve solo pensare partita dopo partita, è inutile fare proclami»

Moreno Torricelli, ex terzino bianconero, ha analizzato il momento della squadra di Allegri per Juventusnews24

Reduce dalla batosta di Londra, la Juve ha rimediato la seconda sconfitta consecutiva perdendo in campionato contro l’Atalanta sabato sera. I bianconeri continuano a vivere un momento altalenante, che Moreno Torricelli, ex terzino della Vecchia Signora degli anni ’90, ha analizzato in esclusiva per Juventusnews24.

Quindi quali devono essere gli obiettivi della Juve ad oggi?

«In questa situazione si deve solo pensare partita dopo partita, è inutile fare proclami. Non facciamo due gare consecutive senza sbagliare, manca il salto di qualità e si deve quindi vivere alla giornata. Poi in primavera si vedrà dove sarà la Juve. Credo la squadra abbia le carte in regola per puntare ad obiettivi importanti, ma ora, dopo l’inizio altalenante, si trova costretta a non poter più sbagliare».