Tottenham-Brighton 2-1: Stellini batte De Zerbi, ma entrambi vengono espulsi

Vince il Tottenham di Stellini nel “derby” tutto italiano contro Roberto De Zerbi. Ma entrambi i tecnici vengono espulsi

Vince il Tottenham, che grazie ai gol di Son e Kane supera il Brighton (inutile il momentaneo pareggio di Dunk).

Tre punti importanti per Stellini, che supera De Zerbi ma che, come il tecnico ex Sassuolo, viene espulso anzitempo per le grandi proteste che erano cominciate già prima del calcio d’inizio.