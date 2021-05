Tottenham, contatti con Roberto Martinez: i dettagli

Il Tottenham vuole Roberto Martinez sulla propria panchina: l’attuale ct del Belgio vorrebbe tornare ad allenare un club dopo l’Europeo

Secondo Sky Sports proseguono i contatti tra il Tottenham e Roberto Martinez. Gli Spurs sono sempre alla ricerca di un sostituto dopo l’esonero di Mourinho e avrebbero puntato all’attuale ct del Belgio.

L’allenatore spagnolo ha confidato agli amici che non vede l’ora di tornare ad allenare un club dopo l’esperienza con i Diavoli Rossi di Romelu Lukaku negli imminenti Europei. Gli altri nomi in lista per gli Spurs sono Graham Potter e Ralf Rangnick.