Tottenham, Espirito Santo sul caso Kane: «Questione da risolvere internamente»

Nuno Espirito Santo, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha parlato del caso Harry Kane che non si è presentato in ritiro.

«Non è che non voglia commentare, ma credo che questa sia una questione che vada risolta internamente cercando di evitare ogni discussione pubblica. È una cosa che va risolta tra di noi, parleremo e cercheremo di trovare una soluzione».