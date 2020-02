Infortunio Harry Kane, si complica la situazione del calciatore inglese. Mourinho: «Sarà fuori fino a metà aprile»

Un gran bel problema per José Mourinho, ma anche per la nazionale inglese in vista dell’Europeo. Il The Guardian ha riportato alcune dichiarazioni del tecnico portoghese sul giocatore: «Sarà fuori fino a metà aprile, fine aprile o forse maggio. La prossima stagione, non lo so», queste le parole del manager lusitano su uno dei giocatori più importanti della rosa Spurs. Un momento complicato, vedremo se l’attaccante inglese riuscirà a ritagliarsi un posto nella nazionale dei Tre Leoni.