Tottenham, Mourinho: «Felice per il ritorno di Lloris ma…» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato dopo il successo del Tottenham sul Norwich parlando anche del ritorno in campo di Lloris

Dopo il successo contro il Norwich, Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa del ritorno in campo di Hugo Lloris dopo il tremendo infortunio di inizio ottobre. Queste le parole dello Special One.

«Il ritorno di Lloris è un mix di emozioni per me, sono felice per il ritorno di uno dei migliori portieri al mondo. È un bene per noi. Ma allo stesso tempo riguarda delle decisioni che a volte dobbiamo avere. E che fanno male».