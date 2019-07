Tottenham, Pochettino gongola: «Sempre bello battere la Juve…» – VIDEO

Tottenham, Pochettino gongola dopo il successo in amichevole con la Juve: «Sempre bello battere una squadra incredibile»

Il calcio d’agosto lascia il tempo che trova, certo. Ma, in campo, nessuno ci sta mai a perdere. E, chi vince, passa al contrario una serata migliore. Anche dopo un’amichevole.

Come quella che oggi il Tottenham ha vinto proprio sul gong finale contro la Juve. Un risultato, per quanto ininfluente, che ha strappato un sorriso al tecnico degli inglesi Pochettino: «Quando leggi la loro formazione dici: “Oh, mio dio”. Per questo fa sempre piacere batterli…».