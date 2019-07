Tottenham, suggestione Bale? Pochettino glissa: «Non so» – VIDEO

Tottenham, si pensa a un clamoroso ritorno di Bale? Pochettino dice la sua: «Non so niente, il presidente non me ne ha parlato»

Gareth Bale è stato ufficialmente scaricato dal Real Madrid attraverso le parole di Zidane. Il francese ha parlato di un club che sta trattando coi Blancos, e da lì è nata la suggestione di un possibile ritorno al al Tottenham. Non si è perso tempo a chiedere delucidazioni a Pochettino:

«Ho letto quello che ha detto Zidane, ma non so quale sia il club citato. Il presidente non mi ha detto nulla, non so se sia il Tottenham la squadra di cui ha parlato. Non è compito mio, è il presidente che decide come rinforzare al meglio la squadra».