Totti contro Ilary Blasi: la frecciatina lanciata a Canale 5

Frecciatina dell’ex capitano della Roma Francesco Totti contro Ilary Blasi. Cosa ha fatto il calciatore nei confronti dell’ex moglie?

Su Canale 5, in una serata speciale ‘Dedicato a Maurizio Costanzo’, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha voluto mandare una frecciatina nei confronti di Ilary Blasi.

«Tanto tempo fa, feci un libro e siamo riusciti a fare tantissime vendite insieme e tanta beneficenza. Il libro era di barzellette e se volete ve ne racconto una. Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare. Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo e lì ho visti entrare abbracciati nella camera”. Il marito sgrana gli occhi e dice: “E poi?”. “E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti”, risponde il detective. “E poi?” “Eh, hanno iniziato ad accarezzarsi”. “E poi?” “Poi hanno chiuso le tende e non s’è visto più nulla”. “Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane».