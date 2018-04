Totti incontra Cassano a Trigoria: «Che coppia!» – FOTO

L’ex giocatore della Roma, Francesco Totti, ha incontrato un altro grande ex romanista: Antonio Cassano. Ecco il suo messaggio sui social

Francesco Totti e Antonio Cassano hanno regalato magie in campo e hanno formato una grandissima coppia di attaccanti. I due hanno giocato insieme a Roma dal 2001 al 2006, prima del trasferimento di FantAntonio nel Real Madrid. Il talento barese ha sempre ammirato l’ex numero 10 romanista e oggi i due si sono ritrovati a Trigoria.

«Che bello rivederti a Trigoria oggi! Che coppia!» ha scritto FT10 postando la foto sui suoi social. Eh già, una grandissima coppia. Due talenti incredibili che hanno regalato grandi magie in campo e continuano a emozionare anche fuori. Chissà che Di Francesco, in vista di Roma-Barcellona, non decida di puntare proprio su loro due…