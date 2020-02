Totti e i ricordi della festa scudetto del 2001 – VIDEO

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Diletta Leotta ha parlato anche della festa scudetto della Roma del 2001

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Diletta Leotta e disponibile su DAZN, Francesco Totti ha rivissuto la festa scudetto del maggio del 2001.

«È vero che sei andato in motorino con il vetro oscurato in giro per Roma? Sì. C’era il delirio totale, era impensabile che camminassi per strada. C’erano 6 milioni di persone visto che non siamo abituati a vincere anno dopo anno. Quando succede impazziamo».