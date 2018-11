L’ex capitano della Roma Totti è entrato ufficialmente nell’Enciclopedia Treccani per un curioso neologismo

L’amore di Totti da parte dei tifosi della Roma è incontenibile. Infatti, per i giallorossi, Totti è e resterà sempre il vero capitano del club capitolino. E grazie alle sue gesta in campo e fuori, il Capitano ha generato moltissimo consenso nei suoi confronti. Un consenso e un’adorazione che son stati presi in considerazione addirittura dalla Treccani. La casa dell’Enciclopedia italiana, ha infatti accolto la parola coniata da La Repubblica “Tottilatria” inserendola tra i neologismi della settimana.

Oggi, la Treccani ha perciò pubblicato un post su Facebook nel quale viene data anche la motivazione della loro scelta: «il suffisso “-latrìa” deriva dal greco “latréia” (servitù, culto) ed è spesso usato come secondo elemento in parole composte, per indicare adorazione pressoché religiosa. Nel caso di neologismi come “tottilatria”, ovviamente, l’uso del termine è iperbolico. Quindi a partire da oggi, dopo la parola “sarrismo”, sarà presente anche un’altro neologismo nell’Enciclopedia della lingua italiana, quello di “tottilatria”.