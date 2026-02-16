Connect with us
Totti Roma, il Capitano esce allo scoperto! L’annuncio fa sognare i tifosi, ecco cosa ha rivelato sul bis in giallorosso

1 ora ago

Francesco Totti

Totti Roma, il Capitano ha fatto sognare i tifosi giallorossi attraverso questo annuncio sul suo possibile ritorno

Le voci si rincorrevano da mesi ma ora c’è la conferma ufficiale. E arriva dalla voce più autorevole possibile. Francesco Totti ha aperto concretamente le porte a un suo ritorno nella dirigenza della Roma.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La confessione: “Ne stiamo parlando”

Il “Pupone” non si è nascosto dietro al classico “no comment”. Con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, ha ammesso: Ne stiamo parlando. Tre parole che bastano a infiammare una tifoseria intera, che attende questo momento dal giorno del suo addio traumatico alla scrivania qualche anno fa. Il dialogo sembra essere ripreso con vigore, con l’obiettivo di riportare a Trigoria l’uomo che più di tutti incarna l’identità giallorossa nel mondo.

Il retroscena: la cena con Gasperini

Ma la vera notizia bomba è un’altra. Totti ha svelato un dettaglio che sposta la questione dal piano puramente sentimentale a quello tecnico-operativo: Sono stato a cena anche con Gasperini...”. L’incontro con Gian Piero Gasperini è un indizio fondamentale. Se il tecnico di Grugliasco e l’ex numero 10 si sono seduti allo stesso tavolo, significa che il ruolo pensato per Totti non è quello di semplice “uomo immagine”, ma di una figura operativa a stretto contatto con la squadra e lo staff tecnico.

Quale ruolo per il Capitano?

La sintonia con Gasperini sarebbe cruciale. L’allenatore avrebbe dato il suo benestare all’operazione, vedendo in Totti un alleato prezioso per gestire lo spogliatoio e fare da scudo nei momenti di difficoltà. Che sia un ruolo da Direttore Tecnico o da Club Manager, una cosa è certa: le parti non sono mai state così vicine. Dopo il pari di ieri a Napoli, l’ambiente è in fermento: il ritorno del Re a casa potrebbe essere il tassello mancante per puntare definitivamente in alto.

