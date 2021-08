Trabzonspor, Avci: «Roma ottima squadra. La vittoria arriva con pazienza»

Il tecnico del Trabzonspor Abdullah Avci ha parlato della sfida di domani contro la Roma, valida per la Conference League

In conferenza stampa, il tecnico del Trabzonspor Abdullah Avci ha parlato così alla vigilia del match contro la Roma:

«Saremo felici di ospitare un club molto importante e così riconosciuto dal calcio mondiale. Hanno giocatori di grande talento. La presenza dei nostri tifosi alla partita ci influenzerà positivamente, perchè in queste occasioni abbiamo bisogno del loro supporto. Spero che domani sia un buon punto di partenza per noi. Abbiamo piani di gioco diversi contro ogni avversario, ma qualunque sia il risultato, siamo sempre consapevoli di rappresentare il Trabzonspor. La Roma è un’ottima squadra, gioca in Europa da anni, ha molta esperienza. Domani dovremo giocare con pazienza per vincere».