Tragedia a Siracusa: muore componente dello staff del Siravusa. Coinvolto anche il portiere ex Spal e Torino, Maurice Gomis

Tragedia a Siracusa: alle ore 4 di stamane, nella contrada Spinagallo, il team manager del Siracusa, Davide Artale, 27 anni, ha perso la vita dopo un incidente in auto. A bordo del mezzo guidato dall’uomo anche Maurice Gomis, portiere del club siciliano di Serie C: come riportato da Siracusa News, quest’ultimo (ex di Torino e Spal, nonché fratello di Alfred e del più grande Lys) si trova attualmente ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa ma non è in pericolo di vita, mentre Artale – che guidava il mezzo –sarebbe deceduto sul colpo dopo aver sbattuto contro un muretto a secco facendo ribaltare la vettura. Come riportato, pare infatti che si sia trattato di un incidente autonomo.