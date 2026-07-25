Trapani, aggredito in centro il presidente Valerio Antonini: ricoverato in ospedale. La nota del club: «Agguato vile»

Trapani, il presidente Valerio Antonini è stato ricoverato in ospedale dopo una aggressione in centro

Un grave episodio di cronaca scuote la città e il mondo del calcio siciliano. Nella mattinata odierna, il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato vittima di un’aggressione nel centro storico di Trapani. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasferire d’urgenza il patron granata presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, dove i sanitari lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti medici del caso per verificare le sue condizioni di salute.

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Accertamenti in corso sulla dinamica dei fatti

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per far luce sull’accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del centro storico per identificare i responsabili e chiarire i motivi alla base del violento gesto.

La vicenda ha destato profondo sdegno in città, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza e delle tensioni attorno al mondo del tifo sportivo.

Il comunicato ufficiale del FC Trapani 1905

A seguito del drammatico evento, la società granata ha diffuso una nota ufficiale per esprimere sdegno e vicinanza al proprio massimo dirigente. Nel comunicato, la dirigenza ha condannato con estrema durezza l’episodio, utilizzando parole nette per descrivere l’accaduto:

In una nota, il FC Trapani 1905 condanna “con la massima fermezza” l’accaduto, definendolo “un gravissimo episodio di violenza” e parlando di un “agguato vile e premeditato”, attribuito a un soggetto riconducibile alla tifoseria organizzata.

Nel medesimo testo, il club ha ribadito il proprio pieno sostegno agli inquirenti impegnati nelle indagini, precisando di riporre la massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e “ribadendo la propria ferma condanna di ogni forma di violenza”.

Tensione attorno al club e indagini a tutto campo

L’aggressione a Valerio Antonini rappresenta un fatto di eccezionale gravità per il panorama calcistico locale e nazionale. Mentre si attendono aggiornamenti ufficiali dal bollettino medico dell’ospedale Sant’Antonio Abate sulle condizioni di salute del presidente, le autorità proseguono gli accertamenti a tutto campo per fare piena luce sulle responsabilità personali e sulle matrici del gesto.