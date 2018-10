Tre anni fa Donnarumma esordiva con il Milan: dalle stelle alle stalle

Il 25 ottobre del 2015 Donnarumma esordiva in Serie A con il Milan in casa con il Sassuolo

Sembrano passati secoli e invece sono trascorsi solo 3 anni. Il 25 ottobre 2015 Gianluigi Donnarumma esordiva con la maglia del Milan in Serie A. All’epoca l’allora ’allenatore Sinisa Mihajlovic schiera inaspettatamente l’estremo difensore appena 16enne al posto di Diego Lopez nella partita casalinga contro il Sassuolo. Esordio che si bagnò con una sconfitta per Donnarumma. Il Milan perse quella partita per 2 a 1 e molti lo criticarono per il suo posizionamento sul gol di Domenico Berardi. Nel corso di poco tempo Donnarumma si è guadagnato la fiducia di diversi tecnici e dei tifosi. L’apice viene raggiunto il 23 dicembre 2016 con il rigore parato a Paulo Dybala nella finale di Supercoppa Italiana contro lo Juventus che vale la vittoria del trofeo per i rossoneri.

