Trezeguet: «La Juventus deve vincere e basta. Questa è la sua storia. Vlahovic? È giovane, deve ancora dimostrare le sue potenzialità»

David Trezeguet intervistato da Repubblica, ha toccato alcuni temi in casa Juve alla vigilia della partita contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni:

TUDOR – «L’ho conosciuto come giocatore, non come allenatore. Però a Marsiglia ha fatto un percorso interessante. Adesso è arrivato nella società più importante che abbia mai allenato. Sicuramente conoscere l’ambiente e la società lo aiuta, anche se non è più quella che ha vissuto da giocatore. È un club diverso, gestito da uomini diversi. Dovrà ritrovare quell’identità che ha sempre contraddistinto la Juventus. La Juventus deve vincere e basta. Questa è la sua storia e anche l’unico pensiero che ho conosciuto quando stavo in bianconero».

COSA MANCA PER VINCERE – «L’equilibrio. Dopo gli ultimi anni complicati deve ritrovarsi: i giocatori devono capire dove si trovano. Il DNA Juve è cambiato. Perché la Juventus non vince da molto tempo, questa è la realtà. Finché non tornerà a farlo, resterà la percezione che non abbia ritrovato quell’identità».

VLAHOVIC – «È giovane, deve ancora dimostrare le sue potenzialità. Ma ci si aspetta di più. Adesso è arrivato un giocatore come David che si sta mettendo in mostra e per Vlahovic diventa un concorrente: giusto così. La Juve ha sempre avuto grandi attaccanti. C’è un lato sportivo e uno economico. Vlahovic ha un ingaggio molto alto e non vuole rinunciarci. Allo stesso tempo il club deve sistemare i suoi numeri. Se non trovano l’intesa, lui rimane: questa è la realtà».

KOLO MUANI – «L’anno scorso ha dimostrato di essere un giocatore importante: ha segnato e sa giocare in diverse posizioni. E soprattutto ha voglia di vestire la maglia della Juve».

LOTTA SCUDETTO – «Il Napoli perché ha vinto l’ultimo scudetto e ha fatto acquisti mirati come De Bruyne. L’Inter è una squadra solida, che sa cosa bisogna fare per arrivare fino in fondo. E poi vorrà prendersi una rivincita. Tutte le altre sono da verificare».