Tripletta Joaquin, prima volta per lo spagnolo. I 38 anni…

Tripletta Joaquin, primo hat trick personale per il calciatore del Betis Siviglia. Alla veneranda età di 38 anni

La prima volta non si scorda mai. Anche se arriva a 38 anni già compiuti. Joaquin ha vissuto una giornata da sogno con la maglia del suo Betis Siviglia. Nella gara contro l’Athletic Bilabo ha realizzato una tripletta.

È il primo hat-trick in carriera per l’ex Fiorentina, ed è stato realizzato in appena 20 minuti dall’inizio della gara. Le tre marcature sono valse il bottino pieno per la sua squadra, nonostante gli ospiti abbiano accorciato due volte le distanze.