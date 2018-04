Juventus, chi è Franco Tongya: il bomber del futuro

Chi è Franco Tongya, il nuovo gioiello di casa Juventus messosi in evidenza al Torneo Maggioni-Righi di Borgaro: caratteristiche tecniche e parole di Simone Barone

Moise Kean ma non solo: la cantera della Juventus ha prodotto un nuovo gioiellino, un futuro top player. Parliamo di Franco Tongya, attaccante dell’Under 16 allenata da Simone Barone. La formazione del campione del mondo 2006 è stata tra le protagoniste del Torneo Maggioni-Righi per Under 17 in programma a Borgaro, trascinata dal talento di origini camerunensi: quarto posto, con il ko nella finalina con il Tottenham del figlio di Pochettino. Tra i numerosi talenti a disposizione di Barone, Tongya si è messo in luce: numero 10 sulle spalle e sedici anni compiuti da una settimana, personalità da vendere.

Dopo aver iniziato la sua avventura calcistica nel Brandizzo, Tongya dal 2012 veste i colori bianconeri ed è diventato subito il leader silenzioso della squadra di Barone: rapido cambio di passo, piede educato e istinto da killer d’area di rigore. Il ragazzo deve ancora crescere ovviamente, ma il suo tecnico spende parole al miei le per lui: «E’ un ragazzo con tanta voglia di emergere e con una grande passione. Ha l’umiltà di voler migliorare giorno per giorno con margini notevoli di crescita. Avendo compiuto appena i sedici anni direi che è un giocatore importante per il futuro della Juve e del calcio italiano visto che gioca stabilmente nella nazionale di categoria». le parole di Simone Barone a Tuttosport.