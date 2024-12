Trump celebra il Mondiale per Club: «Un onore per gli Stati Uniti, sarà fantastico»

Le parole di Donald Trump, nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, sul Mondiale per Club organizzato dalla Fifa. I dettagli

Donald Trump ha parlato in occasione della cerimonia per il Mondiale per Club.

LE PAROLE – «Non ho potuto essere presente, ma seguirò con attenzione il sorteggio. È un onore che questa competizione si svolga nel nostro Paese. Mio figlio ama il calcio, anche se non gioca molto bene, ma sarà coinvolto. Sarà un evento fantastico, divertitevi e benvenuti a tutti».