Trump fischiato alla premiazione del Mondiale per Club: ma Chelsea fa festa con Palmer

Mondiale per Club, Donald Trump tra i fischi del pubblico per qualche minuto ruba la scena al Chelsea, ma la festa è tutta dei Blues

La scena è stata surreale. Al MetLife Stadium nel New Jersey, in un clima rovente e carico di entusiasmo per la vittoria del Chelsea sul Paris Saint-Germain al Mondiale per Club, la presenza di Donald Trump ha rubato per un attimo la scena al trionfo sportivo. Come riportato dal The Guardian, l’ex presidente degli Stati Uniti è stato accolto da una pioggia di fischi e contestazioni mentre saliva sul palco per la premiazione della prima, storica finale del nuovo Mondiale per Club FIFA. Insieme a lui, il presidente della FIFA Gianni Infantino e il proprietario dei Blues Todd Boehly. Ma l’apparizione di Trump, pur prevista, ha sorpreso molti.

Cole Palmer, grande protagonista della serata con due gol e un assist, ha ammesso di essere rimasto spiazzato: «Sapevo che sarebbe stato allo stadio, ma non mi aspettavo di trovarmelo accanto mentre alzavamo il trofeo. Ero un po’ confuso», ha detto con un sorriso. Intorno al MetLife era stato predisposto un imponente cordone di sicurezza, con agenti dei Servizi Segreti e controlli TSA nei varchi d’accesso, proprio a causa della presenza del presidente.

Ma al netto della tensione politica, la serata è stata una festa per il Chelsea. La squadra di Maresca ha dominato il PSG con un primo tempo perfetto, chiuso sul 3-0 grazie alle giocate di un ispiratissimo Palmer e alla rete di João Pedro. «Maresca sta costruendo qualcosa di speciale – ha spiegato Palmer –. Tutti parlano di noi, ma sentiamo di essere sulla strada giusta».

Chelsea trying to celebrate winning the World Cup with Trump in the way is FRYING ME



Cole Palmer: "What’s he doing?"



Reece James: "Are you gonna leave?" 😭😭pic.twitter.com/djQ8ockJO2 — Hater Report (@HaterReport_) July 13, 2025

Lo stesso tecnico italiano ha elogiato l’intensità e la disciplina dei suoi giocatori: «Abbiamo vinto nei primi dieci minuti, imponendo subito il nostro ritmo. È un trofeo che ha un valore enorme, pari a quello della Champions».

Il Chelsea ha così chiuso la stagione con un double inedito – Conference League e Mondiale per Club – e con la sensazione che il progetto giovane stia finalmente maturando. Nonostante i fischi per Trump.