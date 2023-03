Tuchel: «Vi racconto il mio esonero al Chelsea. È stato uno shock»

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è tornato a parlare del suo esonero al Chelsea in conferenza stampa. Le dichiarazi

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, è tornato a parlare del suo esonero al Chelsea in conferenza stampa.

PAROLE – «È stato uno shock. Erano le 8 del mattino, o qualcosa del genere. Ed è durato dai tre ai cinque minuti. Inoltre non ero dell’umore giusto per parlare più a lungo. La decisione ormai era stata già presa. E dire che pensavo di essere al posto giusto al momento giusto, sentivo di poter fare ancora grandi cose e avrei voluto rimanere più a lungo… Non facevo più parte del gruppo, che sembrava una famiglia. Ma ora ho trovato una nuova sfida in cui posso sentire l’energia».