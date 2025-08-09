Tudor convinto: «Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners» - Calcio News 24

Tudor convinto: «Sarà la stagione di Bremer e Koopmeiners». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus

Mister Igor Tudor ha parlato alla vigilia della sfida della Juve contro il Borussia Dortmund per fare il punto anche sul ritiro dei bianconeri in Germania ormai giunto al termine. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Facciamo aggiornamenti tutti i giorni, c’è sintonia, si parla e si vede cosa si può fare. La società è al lavoro, io sono qui con i giocatori che ho a disposizione, è una rosa importante e seria».

JOAO MARIO E DAVID – «Bene, sono professionisti, stanno lavorando bene. Domani li vedremo dall’inizio tutti e due».

GIOCATORI IN USCITA PORTATI IN GERMANIA – «Si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta diversamente dall’anno scorso. Siamo tanti, nelle partitella possono giocare in 20 ma vedremo cosa succederà fino al 31 che il mercato è aperto».

POST MONDIALE PER CLUB – «Il tema vacanze per i giocatori è un tema a parte. Io lo supporto al massimo, devono avere un mese minimo di vacanze e io sono favorevole perché io sono favorevole. Sono contrario a dare meno ferie ai giocatori. Non bisogna esagerare perché si sta andando in una situazione di esagerazione. I ragazzi han riposato 3 settimane, son tornati vogliosi, non perdendo dal punto di vista fisico. Anche all’inizio stavano bene fisicamente».

BREMER E KOOPMEINERS – «Sarà la loro stagione. Sono felicissimo di come li vedo. Ognuno ha il suo momento: Bremer viene da questo infortunio lungo, domani parte dall’inizio, vedremo il minutaggio. Koop sta lavorando bene».

VLAHOVIC – «Io parlo con tutti, Dusan sta lavorando bene come gli altri, molto professionale»

