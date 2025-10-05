Juve Milan, parla Tudor a DAZN: «Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? La storia parla per lui, tutti i trofei vinti»

Juve Milan, le parole di Igor Tudor a DAZN: «Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? La storia parla per lui». Le dichiarazioni

Tra ricordi che riaffiorano, riflessioni sul presente e una battuta per alleggerire l’attesa, Igor Tudor si è presentato ai microfoni di DAZN alla vigilia di Juve–Milan. Il tecnico bianconero ha condiviso emozioni e scelte in vista del big match, a poche ore dal fischio d’inizio. Le parole:

I RICORDI DA GIOCATORE – «Tante emozioni, tanti goal, belle partite, fascino, bei momenti, spesso abbiamo fatto bene contro loro».

LA GARA DI STASERA – «Bene, è una grande gara, in casa nostra, vogliamo fare una prova di livello. Mi aspetto una grande bella gara, l’inizio di stagione è stato fatto di tante grandi gare, il calendario è stato così, partite di livello, di Champions, Inter, Atalanta, ora il Milan, in poco tempo, bisogna fare bene, prima con grande concentrazione, di rispetto per loro ma anche consapevolezza nei nostri mezzi».

LE SCELTE SUGLI ESTERNI – «Chico è un giocatore importante, sempre stato titolare, non era in grado di giocare 90 minuti, veniva da un infortunio, al massimo poteva giocare un tempo. Oggi parte perché è un giocatore importante e speriamo possa fare bene. Zhegrova? Edon sta lavorando bene, ha le sue problematiche, stiamo lavorando, è un anno che è fermo, si sta impegnando e ci darà una mano».

GLI ELOGI AD ALLEGRI – «Quanto si sente non lo so, è stato tanti anni qua, vuol dire che ha fatto un buon lavoro ed è un allenatore di livello. La storia parla per lui, tutti i trofei vinti. Un allenatore che apprezzo anche come persona».

LA BATTUTA SULLA GIACCA – «Chi lancia prima la giacca? No no, io non la metto, è sua è sua (ride)»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24