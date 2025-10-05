Tudor: «Rugani affidabile, nessuna gabbia per Modric. Oggi dobbiamo pedalare». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus prima del Milan

Igor Tudor ha parlato prima di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN.

DAVID – «Scelgo il giocatore adatto alla partita. Poi giocheranno tutti, anche quelli in panchina che non entrano».

CONTINUITÀ – «Nessuna squadra al mondo può fare 90′ allo stesso livello. Per me bisogna fare un grande tempo e poi nell’altro tempo non abbiamo mai fatto un disastro. Anche contro il Villarreal nel primo tempo c’eravamo. La squadra deve esserci, noi proviamo ad andare sempre forti. Abbiamo anche noi i nostri, oggi dobbiamo pedalare».

SU RUGANI – «Rugani è un giocatore affidabile, che ha esperienza importante. È giusto farlo giocare oggi. Loro sono pericolosi con Rabiot e Pulisic, è un giocatore della Juve e oggi gioca».

MODRIC – «Nessuna gabbia per Modric, si gioca di squadra e che vinca il migliore».