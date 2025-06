Tudor: «L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere; mercato? Servono tre colpi»

Le parole di Igor Tudor, tecnico della Juve, nella conferenza stampa alla vigilia del debutto dei bianconeri al Mondiale per Club

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista del debutto della Juve al Mondiale per Club contro l’Al-Ain di questa notte. Di seguito le sue parole.

MONDIALE PER CLUB E’ UN NUOVO INIZIO – «Io non lo definirei così, è piuttosto una prosecuzione. La squadra è la stessa, a parte Rugani e Kostic che sono rientrati dai prestiti ed è un vantaggio poter continuare e lavorare su ciò i giocatori che hanno assimilato nei mesi scorsi. Non si riparte dell’inizio, c’è un lavoro dietro che aiuta molto e ci sono sicuramente meno cose che loro non sanno. Io e i ragazzi ci conosciamo bene, sia umanamente che professionalmente».

OBIETTIVI AL MONDIALE PER CLUB – «È vero, ero sicuro che avremmo centrato l’obiettivo e ci siamo riusciti. Il Mondiale per Club però è diverso, abbiamo fatto una preparazione non usuale per gli impegni delle nazionali, ho avuto il gruppo non al completo. I giocatori però sanno bene quali sono gli obiettivi se fanno parte di questo club: si partecipa sempre per vincere».

BASTERANNO TRE COLPI SUL MERCATO – «Certo, quello che ho detto lo penso ancora. Con tre acquisti la squadra è competitiva, in più ci sarà il ritorno di un giocatore importante come Bremer, che qui negli Stati Uniti si sta allenando insieme a noi, e di Cabal. Sono contento dei miei ragazzi, la società farà il massimo. Sono sicuro che saremo più forti dell’anno scorso».

