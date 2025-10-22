Tudor Juve, Paolo Rossi: «Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo». Le sue dichiarazioni

Tudor Juve, Paolo Rossi non ha dubbi: «Io se fossi la proprietà andrei dai nostri dirigenti e direi questo». Le sue parole

Una sola sconfitta è bastata ad accendere il dibattito: il clima attorno alla Juventus si è fatto incandescente, ma le critiche più dure non colpiscono direttamente Igor Tudor, bensì l’ambiente che lo circonda. Il giornalista Paolo Rossi, analizzando il momento delicato dei bianconeri, ha puntato il dito contro chi invoca già l’esonero del tecnico croato, tracciando un parallelo con la storica instabilità dell’Inter ai tempi di Massimo Moratti.

Secondo Rossi, le contestazioni esplose dopo il primo passo falso stagionale sono sproporzionate e rivelano una pericolosa perdita di identità e di programmazione. Ha sottolineato l’importanza di dare continuità ai progetti, denunciando l’ipocrisia di chi firma contratti pluriennali salvo poi rimettere tutto in discussione alla prima difficoltà. Infine, ha lanciato un monito alla società: perseverare in questa direzione significherebbe rischiare di trasformarsi in un club cronicamente instabile, proprio come l’Inter di quegli anni.

L’ANALISI DI ROSSI – «Chiaro che se la Juve stasera ne prende cinque e va a Roma e non accende la macchina, allora bisogna farsi delle domande ma se siamo diventati dei tifosi per i quali appunto “Tudor out” prima della sosta, ragazzi siamo anzi lo dico diversamente: è questo il nuovo calcio? Mi va benissimo. Allora siccome tante volte parliamo della proprietà io fossi la proprietà vado dai nostri dirigenti e dico: la prossima volta che fate un contratto più lungo di sei mesi vi licenzio!».

